Субсидии в Украине повысят, но не всем. Фото: legalaid.gov.ua

https://racurs.ua/n163055-subsidii-v-ukraine-povysyat-no-ne-vsem-podrobnosti.html

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Размер субсидий в Украине вырастет для жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Сейчас многие жители Донбасса вынуждены обогревать жилье с помощью электричества. Особенно это касается жителей прифронтового села Трехизбенка на Луганщине и городов Горняк, Зайцево, Красногоровка, Новогродовка, Марьинка в Донецкой области. Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказала вице-премьер-министр по реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, потребители в этих районах получают 700−1 тыс. грн субсидии, повысить ее обещают до 2 тыс. 500 грн. Верещук отметила, что правительство увеличит размер субсидий специально принятым постановлением. Эти расходы будут стоить госбюджету 70−80 млн грн ежемесячно.

Напомним, в 2021 году в Украине не прошли верификацию на получение субсидии около 200 тыс. домохозяйств с 2,5 млн, которые проверялись. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что чаще всего отказывают в назначении субсидий из-за наличия депозитов более 100 тыс. грн и наличия трудоспособных членов семей, которые годами нигде не работают и не состоят на учете в центре занятости.