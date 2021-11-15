Субсидії в Україні підвищать, але не всім. Фото: legalaid.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163055-subsydiyi-v-ukrayini-pidvyschat-ale-ne-vsim-podrobyci.html

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Розмір субсидій в Україні зросте для мешканців прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Зараз багато жителів Донбасу змушені обігрівати житло за допомогою електрики. Особливо це стосується мешканців прифронтового села Трьохізбенка на Луганщині та міст Гірник, Зайцеве, Красногорівка, Новогродівка, Мар’їнка в Донецькій області. Про це в інтерв’ю телеканалу «Дом» розповіла віце-прем'єр-міністр із реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, споживачі у цих районах отримують 700−1 тис. грн субсидії, підвищити її обіцяють до 2 тис. 500 грн. Верещук відзначила, що уряд збільшить розмір субсидій спеціально ухваленою постановою. Ці витрати коштуватимуть держбюджету 70−80 млн грн щомісяця.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні не пройшли верифікацію на отримання субсидії близько 200 тис. домогосподарств з 2,5 млн, які перевірялися. Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко заявив, що найчастіше відмовляють у призначенні субсидій через наявність депозитів понад 100 тис. грн та наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.