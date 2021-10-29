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Ракурс
В Україні 200 тис. домогосподарств не отримають субсидію за результатами перевірки, фото: Волинська ОДА

200 тис. домогосподарств не отримають субсидію за результатами перевірки

29 жов 2021, 13:34
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В Україні близько 200 тис. домогосподарств з 2,5 млн, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію на отримання субсидії.

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив про це в ефірі одного з українських телеканалів, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватись. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась, — зазначив чиновник.


За його словами, серед найчастіших причини відмови у призначенні субсидій:

  • наявність депозитів понад 100 тис. грн;
  • два, три і більше житлових приміщень у власності;
  • наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Музиченко запевнив, що всі домогосподарства, які дійсно потребують субсидій, будуть їх отримувати.

Джерело: Ракурс


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