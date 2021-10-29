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В Украине 200 тыс. домохозяйств не получат субсидию по результатам проверки, фото: Волынская ОГА
200 тыс. домохозяйств не получат субсидию по результатам проверкиhttps://racurs.ua/n162302-200-tys-domohozyaystv-ne-poluchat-subsidiu-po-rezultatam-proverki.htmlРакурс
В Украине около 200 тыс. проверявшихся в этом году домохозяйств из 2,5 млн не прошли верификацию на получение субсидии.
Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба Минсоцполитики.
Но это не значит, что они лишились права на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился, — отметил чиновник.
По его словам, среди частых причин отказа в назначении субсидий:
- наличие депозитов свыше 100 тыс. грн.;
- два, три и более жилых помещений в собственности;
- наличие трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.
Музыченко заверил, что все домохозяйства, действительно нуждающиеся в субсидиях, будут их получать.
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