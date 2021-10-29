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Ракурс
В Украине 200 тыс. домохозяйств не получат субсидию по результатам проверки, фото: Волынская ОГА

200 тыс. домохозяйств не получат субсидию по результатам проверки

29 окт 2021, 13:34
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В Украине около 200 тыс. проверявшихся в этом году домохозяйств из 2,5 млн не прошли верификацию на получение субсидии.

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Но это не значит, что они лишились права на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился, — отметил чиновник.


По его словам, среди частых причин отказа в назначении субсидий:

  • наличие депозитов свыше 100 тыс. грн.;
  • два, три и более жилых помещений в собственности;
  • наличие трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.

Музыченко заверил, что все домохозяйства, действительно нуждающиеся в субсидиях, будут их получать.

Источник: Ракурс


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