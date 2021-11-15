Сертифікат. Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n163054-u-diu-dodaly-covid-sertyfikaty-dlya-perehvorilyh-video.html

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COVID-сертифікат для перехворілих на інфекцію додали в «Дію» — його зможуть отримати лише ті громадяни, у яких лікар діагностував коронавірус і вніс дані до відповідної системи.

Згенерувати сертифікат можна через 15 днів після внесення інформації. Про це повідомляє прес-служба додатку.

Сертифікат діє протягом 90 днів. Водночас документ можна буде отримувати не частіше, ніж двічі на рік. Спочатку Кабмін затвердив 180 днів дії сертифікату, але потім обмежив цей термін 105 днями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цифровий COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу можуть отримати українці вже наступного тижня. Цей документ дозволятиме протягом 90 днів без обмежень працювати, відвідувати заклади і пересуватися в «жовтій» і «червоній» зонах карантину.