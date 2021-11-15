Раніше невідомий мінерал із мантії Землі виявили в алмазі з Африки

В алмазі з африканської шахти виявили раніше невідомий мінерал

https://racurs.ua/ua/n163053-ranishe-nevidomyy-mineral-iz-mantiyi-zemli-vyyavyly-v-almazi-z-afryky.html

Ракурс

В алмазі, знайденому наприкінці XX століття в шахті у Ботсвані, учені за допомогою рентгенівських променів виявили крихітні частинки раніше невідомого матеріалу, який міститься у мантії Землі — дейвмаоїту (силікату кальцію CaSiO3).

Вчені раніше передбачали, що цей матеріал існує, але до цього він ні разу не траплявся науковцям. Про це йдеться у статті, опублікованій у Science.

Такий мінерал міг утворитися лише в екстремальних умовах нижньої мантії Землі, де тиск у понад 200 тис. разів перевищує тиск на поверхні планети. При піднятті на поверхню з надр Землі цей мінерал розпадається через зменшення тиску.

Проте виявлений ученими зразок містився в алмазі, тож уникнув руйнування.

Річ у тім, що унікальний алмаз із Ботсвани, ширина якого становить близько 4 мм, а вага — 81 міліграм, відноситься до категорії надглибоких. Більшість алмазів утворюється на глибині від 120 до 250 км під землею, проте надглибокі алмази утворюються у нижній мантії планети, яка починається на глибині 660 км під поверхнею.

Вважається, що дейвмаоїт відіграє важливу роль у геохімії Землі. Зокрема вчені припускають, що він може містити частинки радіоактивних урану і торію, які роблять внесок у радіогенний розігрів надр Землі.

Природний зразок дейвмаоїту доводить існування неоднорідності складу в межах нижньої мантії, — наголошують дослідники.

Джерело: Science