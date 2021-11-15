Ранее неизвестный минерал из мантии Земли обнаружили в алмазе из Африки

В алмазе из африканской шахты обнаружили ранее неизвестный минерал

https://racurs.ua/n163053-ranee-neizvestnyy-mineral-iz-mantii-zemli-obnarujili-v-almaze-iz-afriki.html

Ракурс

В алмазе, найденном в конце XX века в шахте в Ботсване, ученые с помощью рентгеновских лучей обнаружили крошечные частицы ранее неизвестного материала, содержащегося в мантии Земли — дейвмаоита (силиката кальция CaSiO3).

Ученые ранее предполагали, что этот материал существует, но до этого он ни разу им не встречался. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science.

Такой минерал мог образоваться только в экстремальных условиях нижней мантии Земли, где давление более чем в 200 тыс. раз превышает давление на поверхности планеты. При поднятии на поверхность из недр Земли этот минерал распадается из-за уменьшения давления.

Однако обнаруженный учеными образец находился в алмазе и избежал разрушения.

Дело в том, что уникальный алмаз из Ботсваны, ширина которого составляет около 4 мм, а вес — 81 мг, относится к категории сверхглубоких. Большинство алмазов образуется на глубине от 120 до 250 км под землей, однако сверхглубокие алмазы образуются в нижней мантии планеты, начинающейся на глубине 660 км под поверхностью.

Считается, что дейвмаоит играет немаловажную роль в геохимии Земли. В частности, ученые предполагают, что он может содержать частицы радиоактивных урана и тория, которые вносят вклад в радиогенный разогрев недр Земли.

Естественный образец дейвмаоита доказывает существование неоднородности состава в пределах нижней мантии, — подчеркивают исследователи.

Источник: Science