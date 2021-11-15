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Ракурс
Дія. Фото: Istock

В «Дію» добавили COVID-сертификаты для переболевших (ВИДЕО)

15 ноя 2021, 10:35
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COVID-сертификат для переболевших инфекцией добавили в «Дію» — его смогут получить только те граждане, у кого врач диагностировал коронавирус и внес данные в соответствующую систему.

Сгенерировать сертификат можно через 15 дней после внесения информации. Об этом сообщает пресс-служба приложения.


Сертификат действует в течение 90 дней. При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год. Изначально Кабмин утвердил 180 дней действия сертификата, но затем ограничил этот срок 105 днями.

Напомним, ранее мы сообщали, что цифровой COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса могут получить украинцы уже со следующей недели. Этот документ будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в «желтой» и «красной» зонах карантина.

Источник: Ракурс


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