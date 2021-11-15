Ляшко розповів про перший позитивний сигнал COVID-епідемії в Україні

https://racurs.ua/ua/n163056-lyashko-rozpoviv-pro-pershyy-pozytyvnyy-sygnal-covid-epidemiyi-v-ukrayini.html

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В Україні вперше за три місяці середньодобова кількість виписок зі спіціалізованих «ковідних» лікарень перевищила кількість госпіталізованих. До госпіталів з коронавірусом привозять в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

Такі статистичні дані повідомив 15 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень, — закликав міністр.



Станом на 15 листопада одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 39,4% українців. Повністю щеплені 28%.

Найбільша частка повністю вакцинованих у Києві — 61% дорослого населення. Найбільше вакцинували минулого тижня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Аутсайдери — Закарпатська, Донецька та Кіровоградська області.