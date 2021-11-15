Киев будет возвращать Лукашенко его мигрантов — МВД

https://racurs.ua/n163058-kiev-budet-vozvraschat-lukashenko-ego-migrantov-mvd.html

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Нелегальные мигранты, которые попадут в Украину, могут и должны быть выдворены обратно.

Об этом заявил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он сослался на соглашение о реадмиссии, которое с 2020 года действует между Украиной и Беларусью.

Та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять. Перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой Республика Беларусь вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте, — написал Шевченко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, пока сохраняется «юридическая основа для недопущения на украинской границе такой же ситуации, как в Польше».

Шевченко напомнил о кризисе на границе с Белорусью в сентябре 2020 года. Тогда тысячи хасидов во время карантина намеревались попасть в Украину на Черниговщине через пункт пропуска Новая Гута — Новые Яриловичи.

Правда, хасиды не пытались прорываться по лесам, их не подгоняли вперед беларусские пограничники. После нескольких дней безуспешного пребывания на трассе они вернулись в Беларусь, — написал Шевченко.



В МВД напомнили: чтобы закрыть самые опасные 270 км границы с Беларусью спиральной колючей проволокой, необходимо 189 млн грн. Полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью обойдется в 7 млрд грн.

Нынешние события на этой границе — прямая спецоперация Российской Федерации, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Европе и Украине. В настоящее время в Беларуси находятся приблизительно 16 тыс. так называемых беженцев. Об этом заявил 14 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после совещания в Луцке.