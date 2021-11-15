Где заказать цветы в Киеве, фото - pixabay

https://racurs.ua/n163061-gde-zakazat-cvety-v-kieve.html

Ракурс

Предстоит выбрать букет к празднику и заказать доставку цветов на дом? Тогда флористический салон DonPion — именно то, что нужно. Ни для кого не секрет, что цветы — это один из самых популярных подарков на любое торжество.

Доставка цветов в Киеве и области от https://donpion.ua/ru/ — это самый удобный, распространенный и универсальный способ напомнить о себе, произвести нужное впечатление, продемонстрировать отношение, порадовать родителей.

Ассортимент цветов DonPion

Если посетитель впервые зашел в каталог букетов DonPion, то его просмотр доставит огромное удовольствие, а цены порадуют демократичностью. В салоне большой выбор авторских композиций из свежих цветов. Все композиции на сайте отвечают тенденциям современной флористики.

В природе растут тысячи видов цветов, но чаще всего за основу букетов берут самых распространенных и прекрасных представителей растительного мира:

● свежайшие розы;

● изысканные сортовые лилии;

● очаровательные весенние тюльпаны;

● роскошные пионы;

● таинственные ирисы;

● восхитительные гортензии;

● загадочные альстромерии;

● пышные хризантемы;

● пестрые композиции с полевыми, садовыми цветами и сухоцветами.

Здесь собраны букеты различной формы и упаковки. Цветы в корзинах, шляпных коробках и стильных декоративных ящиках — неизменный хит.

Секреты создания букета

Создание букетов — это определенно огромная наука, которая учит правильно создавать композиции, комбинировать расцветки, выбирать цветы, чтобы букет радовал своей новизной и свежестью и долго не увядал.

Очень популярны в современной флористике комбинации различных трав с цветами. Наиболее используемые фоновые травы для букета:

● Гипсофила — это хрупкое и изящное травянистое растение с большим количеством мелких белых соцветий. Растение олицетворяет застенчивость, робость, скромность. Опытные мастера-флористы советуют букеты с использованием гипсофилой для совсем юных леди и для свадеб. Непревзойденные букеты получаются из гипсофилы с розами, орхидеями, пионами, ранункулюсом, альстромериями и тюльпанами.

● Ковыль — это мягкая, пушистая, воздушная трава. Чаще всего ковыль используют для сбора композиций из сухоцветов. Ковыль с сухоцветами из роз или лесных цветов будет удачным дополнением любого интерьера.

● Лаванда с давних времен ассоциируется с любовью и счастьем. Глубокий сиреневый и яркий фиолетовый цвет и необычный запах растения привлекает к себе внимание. В свадебных композициях лаванда фигурирует чаще других трав.

Ягоды тоже можно выгодно использовать в виде материала для букетов. В летних коллекциях можно увидеть ежевику, голубику, клубнику, малину. Частые гости осенних коллекций — боярышник, калина, рябина, шиповник. Многие из этих плодов украшают букеты в течение всего года.

Цветы — это замершая во времени лирическая поэзия, которая с древности очаровывает людей. Традиция дарить букеты и декорировать помещения флористическими композициями исходит еще из античных времен. Но этот обычай никогда не выходит из моды.