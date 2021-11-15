У Верховній Раді розповіли про реакцію нардепів на вхід з ковід-документами. Фото: parlament.ua

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Посилений карантин у Верховній Раді виводить з рівноваги народних депутатів.

Деякі парламентарі відмовляються виконувати постанову Верховної Ради про пред’явлення ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів для входу в приміщення парламенту. Нардепи чіпляються до охорони й поводять себе не чемно. Про це 15 листопада заявив віце-спікер ВРУ Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради парламенту, яка транслювалася в YouTube.

На жаль, ми вже маємо приклади, коли (не буду називати ні фракцію, ні прізвище), але народні депутати поводяться ну так, згідно запису складно зрозуміти, чи гідно, але схоже, що не гідно і на рахунок дотримання карантинних обмежень і стосовно працівників Управління держохорони, — зазначив він.

Корнієнко також попросив керівництво парламентських фракцій провести роз’яснювальну роботу з депутатами, бо ті поводяться недостойно, а співробітники Управління держохорони просто виконують свою роботу.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, що в парламент народних депутатів пускатимуть тільки з COVID-документами. Такі правила почали діяти з середини листопада.

Голова комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявляв, що у Верховній Раді щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 досі не отримали 40% народних обранців.