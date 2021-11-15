Число больных и вакцинированных от COVID-19 нардепов назвал Стефанчук

Председатель ВРУ Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/n163072-kolichestvo-bolnyh-i-vakcinirovannyh-ot-covid-19-nardepov-nazval-stefanchuk.html

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Коронавирус подхватили шесть народных депутатов и более 20 работников аппарата Верховной Рады.

Такая ковид-статистика на сегодня, 15 ноября. Кроме того, по состоянию на 83% народных депутатов и 93% сотрудников парламентского аппарата вакцинированы от COVID-19. Об этом председатель ВРУ Руслан Стефанчук сообщил на брифинге после заседания согласительного совета. Транслировался брифинг на парламентском канале в YouTube.

Но информация еще уточняется, потому что непосредственно процедура допуска к зданию ВР только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста начнет действовать с завтрашнего дня, — добавил он.



Стефанчук добавил, что вакцинированным нардепам выдали специальный пропуск для избежания очередей на входе в парламент. Таким образом эти депутаты не должны показывать ковид-документы работникам Управления государственной охраны на входе в помещения ВР. Всем остальным для попадания в парламент нужно показать сертификат о вакцинации, справку о перенесенном «ковиде» или же отрицательный быстрый или ПЦР-тест.

Напомним, вице-спикер ВРУ Александр Корниекно заявил, что некоторые парламентарии отказываются выполнять постановление Верховной Рады о предъявлении ковид-сертификатов или ПЦР-тестов для входа в помещение парламента. Нардепы цепляются к охране и ведут себя не вежливо.