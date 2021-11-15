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Ракурс
В ноябре произойдет самое длинное за 600 лет лунное затмение, фото:

Уникальное лунное затмение ожидается в ноябре

15 ноя 2021, 13:58
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Частичное лунное затмение, которое состоится 19 ноября, станет самым длинным с 1440 года и на период вплоть до 2669 года — частичная фаза затмения будет продолжаться 3 часа 28 минут и 24 секунды, а полное затмение — 6 часов и 1 минуту.

Затемнения смогут непосредственно наблюдать жители Америки, Северной Европы, Восточной Азии, Австралии и Тихого океана, сообщает издание The Wathcers.

Во время затемнения Луна будет находиться в созвездии Тельца.

Схема лунного затмения 19 ноября 2021, инфографика: F. Espenak

Следующим важным событием такого типа на земном небе станет полное солнечное затмение, которое состоится 4 декабря 2021 года. Это затмение также будет необычным, поскольку его путь будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду, тогда как большинство путей затмения проходят с запада на восток. Это обратное направление затемнения возможно только в полярных регионах.

Отдельные фазы затемнения будут видны во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.


Анимация полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года, инфографика: «Википедия»

Источник: The Wathcers


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