Лукашенко хочет выжить и сталкивает Россию с Западом в миграционной войне

Лукашенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n163070-lukashenko-hochet-vyjit-i-stalkivaet-rossiu-s-zapadom-v-migracionnoy-voyne.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, пытается «выжить» и сталкивает Россию с Западом, усугубляя кризис в отношениях между государствами.

Таким образом Лукашенко прячется за российской спиной. Такое заявление сделала политолог Лилия Шевцова в своем Facebook.

По ее словам, он пытается «выдоить двух коров одновременно», получив отступные от Европейского Союза и поддержку Москвы. ЕС придется отступить из гуманитарных соображений, но выигрыш Кремля сомнительный — Россия будет нести ответственность за «гибридную атаку» своего подопечного против Европы. Или признать, что не оказывает на него влияния.

Либеральные демократии, столкнувшись с экзистенциальными вызовами, считают, что лучше идти на диалог с оппонентами. Но надо видеть и другое: отказавшись от надежды интеграции России «на Запад», они будут восстанавливать способность к ее сдерживанию, окружая Россию рвом, — заявила она.

Напомним, ранее мы сообщали, что миграционный кризис у границ Евросоюза прокомментировали США. Действия белорусского режима Александра Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.