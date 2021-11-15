Лукашенко хоче вижити і зіштовхує Росію із Заходом у міграційній війні

Лукашенко. Фото: EG

https://racurs.ua/ua/n163070-lukashenko-hoche-vyjyty-y-zishtovhuie-rosiu-iz-zahodom-u-migraciyniy-viyni.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, намагається «вижити» й зіштовхує Росію із Заходом, посилюючи кризу у відносинах між державами.

У такий спосіб Лукашенко ховається за російською спиною. Таку заяву зробила політолог Лілія Шевцова у своєму Facebook.

За її словами, він намагається «видоїти двох корів одночасно», отримавши відступні від Європейського Союзу та підтримку Москви. ЄС доведеться відступити з гуманітарних міркувань, але виграш Кремля сумнівний — Росія нестиме відповідальність за «гібридну атаку» свого підопічного проти Європи. Або визнати, що не має на нього впливу.

Ліберальні демократії, зіткнувшись з екзистенційними викликами, вважають за краще йти на діалог з опонентами. Але треба бачити й інше: відмовившись від надії інтеграції Росії «на Захід», вони відновлюватимуть здатність до її стримування, оточуючи Росію ровом, — заявила вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міграційну кризу біля кордонів Євросоюзу прокоментували США. Дії білоруського режиму Олександра Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.