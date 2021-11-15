У Тищенка проблеми - на Закарпатті голова облради від “слуг” подав у відставку

https://racurs.ua/ua/n163069-u-tyschenka-problemy-na-zakarpatti-golova-oblrady-vid-slug-podav-u-vidstavku.html

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Голову Закарпатської облради Олексія Петрова 15 листопада остаточно відправили у відставку.

Таке рішення підтримали 43 депутати, повідомляється у трансляції з Ужгорода.

Не голосували за дострокове припинення повноваженьПетрова на посаді голови обласної ради 17 депутатів. Всього на сесію прийшов 61 обранець.

Перед голосування за відставку Петров звернувся до депутатів і сказав, що сам складає повноваження. Таким чином, відбулося поіменне голосування у відкритому режимі.

Не голосували у питанні Петрова депутати від «Слуги народу» та «За майбутнє".

Голову облради Петрова звільнили повторно. Вперше це сталося 28 жовтня. Петров тоді засідання сесії спочатку переніс, а система для голосування не працювала. Більшістю голосів піднятими руками обрали тимчасово головуючим облради Володимира Чубірка від «Рідного Закарпаття», а Петрова від «Слуг народу» відправили у відставку.

Голова Закарпатської облради назвав те засідання незаконними, звернувся до поліції та прокуратури. Петров пояснював, що на сесії має бути щонайменше 45 депутатів.

Депутати планували провести сесію 6 листопада, однак на дверях у сесійну залу змінили замки. Засідання провели в іншому залі, але воно перервалося повідомленням про можливе мінування.

Петрова обрали головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року. З квітня до грудня того року він очолював Закарпатську ОДА, а з 2017 до 2019 року працював в СБУ.

Нагадаємо, що неофіційним куратором регіону від «слуг» є кум Андрія Єрмака нардеп Микола Тищенко. Він очолює регіональну організацію СН.