У Тищенко проблемы — на Закарпатье глава облсовета от «слуг» подал в отставку

https://racurs.ua/n163069-u-tischenko-problemy-na-zakarpate-glava-oblsoveta-ot-slug-podal-v-otstavku.html

Ракурс

Главу Закарпатского облсовета Алексея Петрова 15 ноября окончательно отправили в отставку.

Такое решение поддержали 43 депутата, сообщается в трансляции из Ужгорода.

Не голосовали за досрочное прекращение полномочий Петрова в должности председателя областного совета 17 депутатов. Всего на сессию пришел 61 избранник.

Перед голосованием за отставку Петров обратился к депутатам и сказал, что сам слагает полномочия. Позже состоялось поименное голосование в открытом режиме.

Не голосовали по поводу отставки Петрова депутаты от «Слуги народа» и «За будущее».

Сегодня главу облсовета уволили повторно. Впервые это произошло 28 октября. Петров тогда заседание сессии перенес, а система для голосования не работала. Большинством голосов поднятыми руками избрали временно председательствующим в облсовете Владимира Чубирко от «Родного Закарпатья», а Петрова от «Слуг народа» отправили в отставку.

Председатель Закарпатского облсовета назвал заседание незаконными, обратился в полицию и прокуратуру. Петров объяснял, что на сессии должно быть не менее 45 депутатов.

Депутаты планировали провести сессию 6 ноября, однако в дверях сессионного зала сменили замки. Заседание провели в другом зале, но оно прервалось сообщением о возможном минировании.

Петрова избрали главой Закарпатского облсовета 7 декабря 2020 года. С апреля по декабрь того года он возглавлял Закарпатскую ОГА, а с 2017 по 2019 год работал в СБУ.

Напомним, что неофициальным куратором региона от «слуг» является кум Андрея Ермака нардеп Николай Тищенко. Он возглавляет региональную компанию СН.