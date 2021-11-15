Антивакцинаторам запретили использовать ритуальный танец маори

Митинг антивакцинаторов в Новой Зеландии, фото: Stuff

https://racurs.ua/n163068-antivakcinatoram-zapretili-ispolzovat-ritualnyy-tanec-maori.html

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В Новой Зеландии коренные жители маори требуют от противников вакцинации от COVID-19 перестать использовать на своих митингах традиционный ритуальный танец хака Ка Мате.

Соответствующее строгое предупреждение для антивакцинаторов обнародовало племя Нгати Тоа, являющееся хранителем традиций хака, сообщает BBC.

Нгати Тоа осуждает использование хака Ка Мате для продвижения призывов против вакцинации против Covid-19, — подчеркнул представитель племени Гельмут Модлик. — Многие наши тупуна (предки — ред.) погибли во время предыдущих пандемий… мы совершенно четко осознаем, что вакцина против COVID-19 является лучшей защитой, которая есть у нас, и мы стремимся поддерживать нашу ванау (семью — ред.), чтобы вакцинация прошла как можно скорее.

В то же время среди маори, составляющих 16% населения Новой Зеландии, уровень вакцинации остается достаточно низким на фоне целевого показателя Новой Зеландии в 90%:

полностью вакцинированы 61%;

только одну дозу вакцины получили 77%.

Хака Ка Мате очень популярен в Новой Зеландии, поскольку этот танец перед каждым матчем исполняет национальная команда по регби All Blacks.

Источник: BBC