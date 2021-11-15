Антивакцинаторам заборонили використовувати ритуальний танець маорі

Мітинг антивакцинаторів у Новій Зеландії, фото: Stuff

https://racurs.ua/ua/n163068-antyvakcynatoram-zaboronyly-vykorystovuvaty-rytualnyy-tanec-maori.html

Ракурс

У Новій Зеландії корінні жителі маорі вимагають від противників вакцинації від COVID-19 перестати використовувати на своїх мітингах традиційний ритуальний танець хака Ка Мате.

Відповідне суворе попередження для антивакцинаторів оприлюднило плем’я Нґаті Тоа, яке є хранителем традицій хака, повідомляє BBC.

Нґаті Тоа засуджує використання хака Ка Мате для просування закликів проти вакцинації проти Covid-19, — наголосив представник племені Гельмут Модлік. — Багато наших тупуна (предків — ред.) загинули під час попередніх пандемій… ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що вакцина проти COVID-19 є найкращим захистом, який є у нас, і ми прагнемо підтримувати нашу ванау (родину — ред.), щоб вакцинація відбулася якомога швидше.

Водночас серед самих маорі, які становлять 16% населення Нової Зеландії, рівень вакцинації залишається досить низьким на тлі цільового показника Нової Зеландії у 90%:

повністю вакциновані 61%;

лише одну дозу вакцини отримали 77%.

Хака Ка Мате є дуже популярним у Новій Зеландії, оскільки цей танець перед кожним матчем виконує національна команда з регбі All Blacks.

Джерело: BBC