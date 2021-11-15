Антивакцинаторам заборонили використовувати ритуальний танець маорі

Антивакцинаторам заборонили використовувати ритуальний танець маоріhttps://racurs.ua/ua/n163068-antyvakcynatoram-zaboronyly-vykorystovuvaty-rytualnyy-tanec-maori.htmlРакурс
У Новій Зеландії корінні жителі маорі вимагають від противників вакцинації від COVID-19 перестати використовувати на своїх мітингах традиційний ритуальний танець хака Ка Мате.
Відповідне суворе попередження для антивакцинаторів оприлюднило плем’я Нґаті Тоа, яке є хранителем традицій хака, повідомляє BBC.
Нґаті Тоа засуджує використання хака Ка Мате для просування закликів проти вакцинації проти Covid-19, — наголосив представник племені Гельмут Модлік. — Багато наших тупуна (предків — ред.) загинули під час попередніх пандемій… ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що вакцина проти COVID-19 є найкращим захистом, який є у нас, і ми прагнемо підтримувати нашу ванау (родину — ред.), щоб вакцинація відбулася якомога швидше.
Водночас серед самих маорі, які становлять 16% населення Нової Зеландії, рівень вакцинації залишається досить низьким на тлі цільового показника Нової Зеландії у 90%:
- повністю вакциновані 61%;
- лише одну дозу вакцини отримали 77%.
Хака Ка Мате є дуже популярним у Новій Зеландії, оскільки цей танець перед кожним матчем виконує національна команда з регбі All Blacks.
Джерело: BBC