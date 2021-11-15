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Температура в Европе. Карта: Gismeteo

Первый снег и мороз до −11 — в Украину идет похолодание (КАРТА)

15 ноя 2021, 13:08
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Первый снег в Киеве выпадет уже 19 ноября 2021 года. Ожидается, что вместе со снегом будет дождь. Кроме того, такая погода будет наблюдаться в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 2−8°C, на востоке в течение недели местами до −8° и −11°C. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Карта: GismeteoДнем максимально ожидается от 0° до +5°C. Чуть выше температура будет в западных областях — ночью около нуля, днем +4+10°C, в Закарпатье +7+11°C.

Осадки в Европе. Карта: GismeteoВ Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь похолодает до −5°C, завтра днем будет не выше +2+3°C.

Воздушные массы. Карта: GismeteoПо прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Но на выходные прогнозируется потепление.


Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 15 ноября местами ночью была морозной. В некоторых областях прогнозируют кратковременные дожди. Сильных порывов ветра в ближайшие сутки не ожидается.

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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