Температура в Европе. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/n163067-pervyy-sneg-i-moroz-do-11-v-ukrainu-idet-poholodanie-karta.html

Ракурс

Первый снег в Киеве выпадет уже 19 ноября 2021 года. Ожидается, что вместе со снегом будет дождь. Кроме того, такая погода будет наблюдаться в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 2−8°C, на востоке в течение недели местами до −8° и −11°C. Об этом сообщает Gismeteo.

Днем максимально ожидается от 0° до +5°C. Чуть выше температура будет в западных областях — ночью около нуля, днем +4+10°C, в Закарпатье +7+11°C.

В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь похолодает до −5°C, завтра днем будет не выше +2+3°C.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Но на выходные прогнозируется потепление.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 15 ноября местами ночью была морозной. В некоторых областях прогнозируют кратковременные дожди. Сильных порывов ветра в ближайшие сутки не ожидается.

Источник: Gismeteo