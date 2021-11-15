Ракурсhttps://racurs.ua/
Температура в Європі. Карта: Gismeteo
Перший сніг і мороз до −11 — до України йде похолодання (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n163067-pershyy-snig-i-moroz-do-11-do-ukrayiny-yde-poholodannya-karta.htmlРакурс
Перший сніг у Києві випаде вже 19 листопада 2021 року. Очікується, що разом зі снігом буде дощ. Крім того, така погода спостерігатиметься в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Температура повітря в нічні години опускатиметься до 2−8°C морозу, на сході протягом тижня місцями до −8 та −11°C. Про це повідомляє Gismeteo.
Вдень максимально очікується від 0 до +5°C. Трохи вищою температура буде в західних областях — вночі близько нуля, вдень +4+10°C, на Закарпатті +7+11°C.
У Києві у вівторок очікується холодна, суха погода. Найближчої ночі похолодає до −5°C, завтра вдень буде не вище +2+3°C.
За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні очікується нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром. Але на вихідні прогнозується потепління.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 15 листопада місцями вночі була морозною. У деяких областях прогнозують короткочасні дощі. Сильних поривів вітру найближчої доби не очікується.
Джерело: Gismeteo
.