Температура в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n163067-pershyy-snig-i-moroz-do-11-do-ukrayiny-yde-poholodannya-karta.html

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Перший сніг у Києві випаде вже 19 листопада 2021 року. Очікується, що разом зі снігом буде дощ. Крім того, така погода спостерігатиметься в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Температура повітря в нічні години опускатиметься до 2−8°C морозу, на сході протягом тижня місцями до −8 та −11°C. Про це повідомляє Gismeteo.

Вдень максимально очікується від 0 до +5°C. Трохи вищою температура буде в західних областях — вночі близько нуля, вдень +4+10°C, на Закарпатті +7+11°C.

У Києві у вівторок очікується холодна, суха погода. Найближчої ночі похолодає до −5°C, завтра вдень буде не вище +2+3°C.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні очікується нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром. Але на вихідні прогнозується потепління.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 15 листопада місцями вночі була морозною. У деяких областях прогнозують короткочасні дощі. Сильних поривів вітру найближчої доби не очікується.

Джерело: Gismeteo