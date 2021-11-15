Грибок з Чорнобиля допоможе землянам виживати на колонізованих планетах. Фото:

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Радіаційний щит для космонавтів планують розробити науковці із грибів і найкращим варіантом для матеріалу називають Cladosporium sphaerospermum — процвітаючий в умовах високої радіації грибок.

Цей гриб здатний не лише блокувати випромінювання, але і фактично використовує його для росту за допомогою радіосинтезу. Cladosporium sphaerospermum витягує енергію з випромінювання, точно так само, як більшість рослин витягує енергію з сонячного світла за допомогою фотосинтезу. При цьому вони виживають в екстремальних умовах, наприклад, у Чорнобильській зоні. Про це повідомляється на сайті BioRxiv.

Дослідники встановили, що в космосі ці гриби теж непогано почуваються. Зокрема, в космосі гриб на 21% ріс швидше, ніж на Землі.

Також на Міжнародній космічній станції провели вимірювання кількості пройшов через них випромінювання в порівнянні з контрольним зразком, у складі якого немає грибів. Експеримент показав, що рівні радіації під шаром грибка товщиною 1,7 мм були приблизно на 2,17% нижче, ніж у зразку.

Вчені наголошують, що на Марсі, щоб знизити рівень радіації до земного, середовище проживання необхідно покрити шаром радіосинтезуючих грибів товщиною 2,3 м. Такого ж ефекту можна було домогтися, закопавши середовище проживання під 3 м марсіанського бруду-реголіту.

Нагадаємо, науковці розкритикували ідею американського мільярдера Ілона Маска про життя на Марсі. Вчені наголошують, що жити на Червоній планеті не краще, ніж жити на Південному полюсі або на вершині Евересту.

Джерело: BioRxiv