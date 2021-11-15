Грибок из Чернобыля поможет землянам выживать на колонизированных планетах. Фото:

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Радиационный щит для космонавтов планируют разработать ученые из грибов и лучшим вариантом для материала называют Cladosporium sphaerospermum — процветающий в условиях высокой радиации грибок.

Этот гриб способен не только блокировать излучение, но и фактически использует его для роста с помощью радиосинтеза. Cladosporium sphaerospermum извлекает энергию из излучения, точно так же, как большинство растений извлекает энергию из солнечного света при помощи фотосинтеза. При этом они выживают в экстремальных условиях, например, в Чернобыльской зоне. Об этом сообщается на сайте BioRxiv.

Исследователи установили, что в космосе эти грибы тоже неплохо себя чувствуют. В частности, в космосе гриб на 21% рос быстрее, чем на Земле.

Также на Международной космической станции провели измерения количества прошедшего через них излучения по сравнению с контрольным образцом, в составе которого нет грибов. Эксперимент показал, что уровни радиации под слоем грибка толщиной 1,7 мм были примерно на 2,17% ниже, чем в образце.

Ученые отмечают, что на Марсе, чтобы снизить уровень радиации к земной, среду обитания необходимо покрыть слоем радиосинтезирующих грибов толщиной 2,3 м. Такого же эффекта можно было добиться, закопав среду обитания под 3 м марсианской грязи-реголита.

Напомним, ученые раскритиковали идею американского миллиардера Илона Маска о жизни на Марсе. Исследователи отмечают, что жить на Красной планете не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста.

Источник: BioRxiv