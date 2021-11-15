В Украине может появиться обязательное накопление пенсий

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Реформа по внедрению в Украине обязательного накопления пенсий может начаться уже с 2024 года, если до конца текущего года Верховная Рада примет в основу соответствующий законопроект.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила об этом в интервью изданию «Факты».

По словам Лазебной, ведомству необходим минимум год для отработки технического взаимодействия Единого социального реестра со всеми субъектами информационного обмена, а Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — не менее полутора лет на подготовку нормативной базы.

Министр уверяет, что эта реформа не повлечет за собой дефицита Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Если речь идет о 1% ЕСВ, который предлагается направить на пенсионные накопления, то в случае необходимости это компенсируется увеличением финансирования Пенсионного фонда из государственного бюджета. Но у нас постепенно проходит легализация зарплат, — отметила Лазебная.

Она добавила, что введение общеобязательного государственного накопительного пенсионного обеспечения предусмотрено в трехлетней бюджетной декларации, которую Украина в этом году впервые приняла.

Соответственно, финансирование на это просчитано и предусмотрено. ПФУ не пострадает. К тому же, мы взяли хороший темп повышения пенсий нынешним пенсионерам, и я надеюсь его сохранить и в следующем году, — отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что пенсионная реформа будет проходить за счет либо госбюджета, либо дополнительного ресурса от детенизации.

Средствами сегодняшних пенсионеров точно никто не будет внедрять накопительную систему, — заверила она.

Источник: «Факты»