Сексуальная жизнь украинцев. Фото Gradus Research

https://racurs.ua/n163064-poligamiya-imitaciya-orgazma-i-brak-uchenye-izuchili-seksualnuu-jizn-ukraincev.html

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Секс у украинцев занимает важное место среди потребностей и большинство граждан оценивают собственную половую жизнь позитивно.

78% опрошенных отметили, что секс является важной составляющей отношений с партнером. Кроме того, удовлетворенность сексом влияет на уровень счастья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gradus Research.

У 45% опрошенных первый сексуальный опыт состоялся после 18 лет. Этот процент выше среди группы 45−54 лет и 55−60 лет. Четверть представителей возрастной группы 18−24 до сих пор не имели сексуального опыта.

64% участников опроса указали на удовлетворенность своей сексуальной жизнью. Больше сексуально недовольных людей (44%) — среди возрастной группы 18−24. Среди опрошенных женщин обнаружили склонность хуже оценивать себя как сексуальную партнершу. А сексуально недовольные участники дают более низкие оценки как себе, так и своему партнеру.

Женщины реже достигают оргазма во время секса. Только 35% респонденток заявили об оргазме во время каждого полового акта по сравнению с 78% среди мужчин. Также женщины чаще имитируют оргазм — 64% указывают на то, что делали это хотя бы раз в жизни, в то время как среди мужчин этот процент составляет 23%.

Большинство респондентов (57%) занимаются сексом раз в неделю и чаще. Мужчины занимаются сексом чаще женщин — 46% отмечают, что это происходит несколько раз в неделю, сравнивая с 31% среди женщин.

80% респондентов имеют постоянного сексуального партнера, а женщины реже отмечают сексуальные отношения с различными партнерами. Подавляющее большинство респондентов (70%) предпочитают моногамию. Женщины чаще выбирают моногамный образ жизни — 77% vs — 64%. 86% придерживаются мнения, что заниматься сексом лучше с постоянным партнером, но при этом 20% были бы не против открытых отношений с другими. Среди этих 20% больше мужчин.

Подавляющее большинство респондентов (80%) считают, что секс является допустимым независимо от семейного положения. В случае измены 40% участников опроса разорвут отношения без всяких разговоров. Этот процент значительно выше среди возрастной группы 25−34 и ниже среди возрастной группы 45−60. Возрастная группа 55−60 чаще выражают мнение, что в отношениях ничего не изменится, ведь измены случаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что женщины оказались способными «прочитать» по лицу мужчину, настроен он на случайный секс или на серьезные отношения.