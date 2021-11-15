Секс. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163064-poligamiya-imitaciya-orgazmu-i-shlub-vcheni-doslidyly-seksualne-jyttya-ukrayinciv.html

Ракурс

Секс в українців займає важливе місце серед потреб і більшість громадян оцінюють власне статеве життя позитивно.

78% опитаних зазначили, що секс є важливою складовою стосунків з партнером. Окрім того, задоволеність сексом впливає на рівень щастя. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Gradus Research.

У 45% опитаних перший сексуальний досвід відбувся після 18 років. Цей відсоток вищий серед групи 45−54 років та 55−60 років. Чверть представників вікової групи 18−24 досі не мали сексуального досвіду.

64% учасників опитування вказали на задоволеність своїм сексуальним життям. Найбільше сексуально незадоволених людей (44%) — серед вікової групи 18−24. Серед опитаних жінок виявилася схильність гірше оцінювати себе як сексуальну партнерку. А сексуально незадоволені учасники дають нижчі оцінки як собі, так і своєму партнеру.

Жінки рідше досягають оргазму під час сексу. Лише 35% респонденток вказали на оргазм під час кожного статевого акту у порівнянні з 78% серед чоловіків. Також жінки частіше імітують оргазм — 64% вказують на те, що робили це хоча б раз у житті, в той час, як серед чоловіків цей відсоток становить 23%.

Більшість респондентів (57%) займаються сексом раз на тиждень і частіше. Чоловіки займаються сексом частіше за жінок — 46% зазначають, що це відбувається декілька разів на тиждень, порівнюючи з 31% серед жінок.

80% респондентів мають постійного сексуального партнера, а жінки рідше зазначають про сексуальні стосунки з різними партнерами. Переважна більшість респондентів (70%) надають перевагу моногамії. Жінки частіше обирають моногамний спосіб життя — 77% vs 64%. 86% дотримуються думки, що займатися сексом краще з постійним партнером, але при цьому 20% були б не проти відкритих стосунків з іншими. Серед цих 20% більше чоловіків.

Переважна більшість респондентів (80%) вважають, що секс є допустимим незалежно від сімейного стану. У випадку зради 40% учасників опитування розірвуть стосунки без жодних розмов. Цей відсоток значно вище серед вікової групи 25−34 та нижче серед вікової групи 45−60. Вікова група 55−60 частіше виражають думку, що у стосунках нічого не зміниться, адже зради трапляються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жінки виявилися здатними «прочитати» по обличчю чоловіка, налаштований він на випадковий секс або ж на серйозні стосунки.