В Україні може з’явитися обов'язкове накопичення пенсій

https://racurs.ua/ua/n163065-koly-v-ukrayini-startuie-obov-yazkove-nakopychennya-pensiy-rozpovily-v-uryadi.html

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Реформа із запровадження в Україні обов’язкового накопичення пенсій може розпочатися вже з 2024 року, якщо до кінця поточного року Верховна Рада ухвалить за основу відповідний законопроект.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про це в інтерв’ю виданню «Факти».

За словами Лазебної, відомству потрібен щонайменше рік для відпрацювання технічної взаємодії Єдиного соціального реєстру з усіма суб'єктами інформаційного обміну, а Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку — щонайменше півтора року на підготовку нормативної бази.

Міністр запевняє, що ця реформа не спричинить дефіциту Пенсійного фонду України (ПФУ).

Якщо йдеться про той 1% від ЄСВ, який пропонується спрямувати на пенсійні накопичення, то у разі необхідності це компенсується збільшенням фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету. Але у нас поступово відбувається легалізація зарплат, — зазначила Лазебна.

Вона додала, що запровадження загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного забезпечення передбачено у трирічній бюджетній декларації, яку Україна цього року вперше ухвалила.

Відповідно, фінансування на це прораховано та передбачено. ПФУ не постраждає. До того ж ми взяли хороший темп підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам, і я сподіваюся його зберегти й наступного року, — зазначила міністр.

Лазебна наголосила, що пенсійна реформа відбуватиметься коштом або держбюджету, або додаткового ресурсу від детінізації.

Коштом сьогоднішніх пенсіонерів точно ніхто не впроваджуватиме накопичувальну систему, — запевнила вона.

Джерело: «Факти»