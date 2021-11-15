Унікальне місячне затемнення очікується в листопаді

У листопаді відбудеться найдовше за 600 років місячне затемнення

https://racurs.ua/ua/n163071-unikalne-misyachne-zatemnennya-ochikuietsya-v-lystopadi.html

Ракурс

Часткове місячне затемнення, яке відбудеться 19 листопада, стане найдовшим з 1440 року і на період аж до 2669 року — часткова фаза затемнення триватиме 3 години 28 хвилин і 24 секунди, а повне затемнення — 6 годин і 1 хвилину.

Затемнення безпосередньо зможуть спостерігати жителі Америки, Північної Європи, Східної Азії, Австралії та Тихого океану, повідомляє видання The Wathcers.

Під час затемнення Місяць перебуватиме у сузір’ї Тельця.

Наступною важливою подією такого типу на земному небі стане повне сонячне затемнення, яке відбудеться 4 грудня 2021 року. Це затемнення також буде незвичним, оскільки йог шлях рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду, тоді як більшість шляхів затемнення відбуваються із заходу на схід. Цей зворотний напрямок затемнення можливий лише в полярних регіонах.

Окремі фази затемнення буде видно у всій Антарктиді, на півдні Африки, на крайньому південному сході Австралії і в південних частинах акваторій Атлантичного, Індійського і Тихого океанів.

Джерело: The Wathcers