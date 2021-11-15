Зеленський та Єрмак тут ні до чого, операцію контролювала ФСБ - звіт ТСК по "вагнерівцях"

https://racurs.ua/ua/n163074-zelenskyy-ta-iermak-ne-vynuvati-use-kontroluvala-fsb-zvit-tsk-po-vagnerivcyah.html

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Зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера» відбувся — цей факт офіційно підтвердили у звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Нардеп Мар’яна Безугла 15 листопада зачитала фінальний звіт ТСК у справі «вагнерівців». Вона повідомила, що матеріали депутати отримували, зокрема, і від «Беллінгкет».

Операція готувалася з 2018 до липня 2020 року. Спочатку йшло тільки вербування і виманювати росіян на той момент ніхто наміру не мав. Але потім плани змінилися.

Головне управління розвідки передало СБУ інформацію про операцію на початку липня 2020 року. Тоді на одному із засідань двох відомств було вирішено виманити бойовиків, які в тому числі воювали у складі російських торористичних військ на Донбасі, на територію однієї з країн, де їх можна легально затримати.

Іноземні спецслужби до цього не залучали, — запевнила Безугла.

Вона підтвердила, що літак, відповідно до одного із планів, збиралися садити над територією України під надуманим приводом і затримувати вагнерівців у Києві.

Також у Києві справді ухвалили рішення скасувати цю операцію. Але хто прийняв таке рішення — ТСК не встановила. Окремо Безугла заявила, що ані президент Володимир Зеленський, ані очільник його Офісу президента Андрій Єрмак цього не робили, оскільки у них відсутні для цього повноваження. Не знайшла ТСК і письмового документу, у якому б скасовували операцію.

ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні відтермінував операцію із затримання з 25 на 30 липня 2020 року, — зачитала Безугла.

Інша теза зі звіту ТСК — всю операцію контролювала ФСБ, бо один із «вагнерівців» нібито одразу туди звернувся. Цю інформацію Україна отримала від «розвідувальної спільноти» інших країн.

Крім того, ТСК не знайшла підтвердження витоку інформації про операцію.

За словами Безуглої, ТСК дійшла висновку, що заходи із затримання «вагнерівців» почали планувати влітку 2020 року, тому п’ятий президент України Петро Порошенко не міг їх санкціонувати. Натомість вона зазначила, що з 2018 року українські спецслужби проводили розвідувальні заходи щодо членів російських приватних військових компаній, які воювали і вчиняли злочини на сході України.

Безугла зазначила, що документацію по затриманню членів ПВК «Вагнер» почали готувати начебто тільки після їхнього затримання в Мінську.

Зазначивши, що комісія продовжує свою роботу, Безугла пішла, відмовившись відповідати на питання ЗМІ, оскільки, за її словами, «сьогоднішнє спілкування полягало лише в оприлюдненні звіту».

Нагадаємо, що раніше з’являлася неофіційна інформація про те, що колишній глава української військової розвідки Василь Бурба дав свідчення на засідання комісії. Бурба нібито сказав, що наказ про зупинення операції надійшов від найвищого політичного керівництва країни після наради у Зеленського. Але про це Безугла сьогодні нічого не повідомила.

Нагадаємо, що розслідування Bellingcat у справі «Вагнергейту» буде опубліковано цього тижня, воно налічує понад 11 тис. слів. Про це повдіомили у Твіттері групи міжнародних розслідувачів.

Розслідування ґрунтується на інтерв’ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.

Звіт міститиме багато інформації та доказів, які можна порівняти із заявами президента України та його команди, зазначили у Bellingcat.

Нагадаємо, влітку 2020 року біля Мінська затримали 33 членів приватної військової кампанії «Вагнера», серед яких були підозрювані у причетності до військових злочинів на Донбасі. Офіс президента України направив Білорусі запит на їхню екстрадицію, натомість «вагнерівців» передали Росії.

За словами журналіста Юрія Бутусова, українські спецслужби нібито понад рік готувалися до затримання «вагнерівців», однак за кілька днів до цього ОПУ «попросив відтермінувати спецоперацію», після чого вона провалилася.