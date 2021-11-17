Эксперты назвали автомарки, названия которых регулярно пишут с ошибками

Автомобили Hyundai. Фото: flickr.com

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Ракурс

Названия автомобильных марок часто пишут с ошибками, поэтому эксперты составили рейтинг машин, названия которых регулярно пишут с ошибками.

В исследовании принимали участие не только автомобильные бренды, однако в рейтинге из 20 строк им достались три первых места, причем с заметным отрывом по количеству случаев неверных написаний. Об этом сообщает британский бизнес-портал money.co.uk.

Лидером по неверным написаниям стала южнокорейская компания Hyundai. Исследователи выяснили, что в этом названии пользователи интернета ошибаются примерно по 605 тыс. раз в месяц. Чаще всего они называют этот бренд Hundia или Hiundai.

Вторую позицию заняла итальянская Lamborghini, которую во время поиска неправильно называют Lamborgini или Lambogini. Ежемесячно таких ошибок фиксируется примерно 365 тыс. В тройке лидеров оказался и всемирно известный бренд Ferrari, в этом случае количество ошибок насчитывается до 123 тыс. ежемесячно. Нередко в сети этот бренд называют Ferari.

На седьмой позиции расположилась японская Suzuki с 78,8 тыс. ошибок ежемесячно с неправильными вариантами Susuki и Suzki. Тяжело пользователям дается и написание бренда Volkswagen из 42,9 тыс. ошибок. Неправильными популярными вариантами являются Volkwagen и Volwagen.

Последнюю, 20-ю позицию, занимает Porsche. Эту немецкую марку чаще всего неправильно пишут Porsh или Porsch. Ежемесячно фиксируется по 19,5 тыс. таких написаний.

Напомним, известный бренд производитель авто Hyundai представил гибрид, который разгоняется до максимальной скорости за четыре секунды. Модель создали на базе Kia Stinger.

Источник: money.co.uk