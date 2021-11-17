Експерти назвали автомарки, назви яких регулярно пишуть з помилками

Автомобілі Hyundai. Фото: flickr.com

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Ракурс

Назви автомобільних марок часто пишуть із помилками, тому експерти склали рейтинг машин, назви яких регулярно пишуть з помилками.

У дослідженні брали участь не тільки автомобільні бренди, проте в рейтингу з 20 рядків їм дісталися три перших місця — причому з помітним відривом за кількістю випадків невірних написань. Про це повідомляє британський бізнес-портал money.co.uk.

Лідером з невірних написань стала південнокорейська компанія Hyundai. Дослідники з’ясували, що у цій назві користувачі інтернету помиляються приблизно по 605 тис. разів на місяць. Найчастіше вони називають цей бренд Hundia або Hiundai.

Другу позицію зайняла італійська Lamborghini, яку під час пошуку неправильно називають Lamborgini або Lambogini. Щомісяця таких помилок фіксується приблизно 365 тис. У трійці лідерів опинився й всесвітньовідомий бренд Ferrari, в цьому випадку кількість помилок налічується до 123 тис. щомісяця. Нерідко в мережі цей бренд називають Ferari.

На сьомій позиції розташувалася японська Suzuki з 78,8 тис. помилок щомісяця з неправильними варіантами Susuki та Suzkі. Важко користувачам дається й написання бренду Volkswagen з 42,9 тис. помилок. Неправильними популярними варіантами є Volkwagen та Volwagen.

Останню, 20-ту позицію, займає Porsche. Цю німецьку марку найчастіше неправильно пишуть Porsh або Porsch. Щомісяця фіксується по 19,5 тис. таких написань.

Нагадаємо, відомий бренд виробник авто Hyundai представив гібрид, що розганяється до максимальної швидкості за чотири секунди. Модель створили на базі Kia Stinger.

Джерело: money.co.uk