Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 17 ноября местами будет дождливой. В некоторых областях небо затянут тучи, а в ряде областей будет ясно.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 5° мороза до 5° тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 5° мороза до 6° с отметкой плюс. Сильных порывов ветра в ближайшие сутки не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 18 ноября будет местами дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 4° мороза до 2° тепла, а днем температура воздуха ожидается от 4° мороза до 4° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−7 м/с.

Погода в Харькове в четверг будет облачной и ясной. Столбики термометров ночью покажут 1−7° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 5° мороза до 4° тепла. Скорость ветра прогнозируют 2−6 м/с.

Погода в Одессе завтра будет облачной, ожидается дождь. Столбики термометров ночью покажут 4−5° тепла, а днем обещают 5−6° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной и дождливой днем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−5° тепла, а днем обещают 5−6° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 17 ноября в Украине станет прохладнее. Ночью обещали сильные заморозки, а днем еще будет держаться плюсовая температура воздуха.