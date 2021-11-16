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Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

Ясно и до 6° мороза — погода в Украине на 17 ноября (КАРТА)

16 ноя 2021, 15:05
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Погода в Украине 17 ноября местами будет ясной и морозной.

На улице станет значительно холоднее — ночью столбики термометров покажут от 6° мороза до 4° тепла, а днем от 4° мороза до 7° с отметкой плюс. Сильных порывов ветра в ближайшие сутки не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 17 ноября, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 17 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 17 ноября будет ясной и холодной. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 5° мороза до 2° тепла, а днем температура воздуха ожидается от 4° мороза до 2° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 2−6 м/с.

Погода в Киеве 17 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове завтра тоже будет морозной и ясной. Столбики термометров ночью покажут 5−6° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 5° мороза до 2° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 1−3 м/с.

Погода в Харькове 17 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе в среду местами будет облачной. Столбики термометров ночью покажут 0−4° тепла, а днем обещают 1−5° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−8 м/с.

Погода в Одессе 17 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове в ближайшие сутки будет ясной, утром возможна облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0−1° мороза, а днем обещают 0−7° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−6 м/с.

Погода во Львове 17 ноября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 17 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка на 17 ноября. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 9 ноября жители нескольких сел на Закарпатье стали свидетелями радуги — уникального для этого времени года явления.

Источник: Ракурс


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