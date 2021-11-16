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Ракурс
К организатору акций антивакцинаторов пришла СБУ

К организатору акций антивакцинаторов пришла СБУ (ВИДЕО)

16 ноя 2021, 15:01
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К Остапу Стахиву, известному своими провокационными действиями противника вакцинаций, во Львове пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он также обнародовал видео с места происшествия.

Сегодня, 16 ноября, у Остапа Стахива проводит обыски и вручает подозрение СБУ, — отметил Зинкевич.

Во время пребывания спецслужб в квартире Стахива поступило анонимное сообщение о заминировании дома.

К дому 35-летнего Стахива также пришли несколько десятков его единомышленников, в частности, как пишут местные СМИ, пророссийские провокаторы. Сам Стахив стал известен в начале пандемии коронавируса, когда публично в соцсетях заявлял, что ковида не существует.


Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс обратился в СБУ из-за антивакцинаторских действий Стахива. Шолтыс считает, что Стахива могут координировать спецслужбы России.

Источник: Ракурс


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