К организатору акций антивакцинаторов пришла СБУ

https://racurs.ua/n163141-k-organizatoru-akciy-antivakcinatorov-prishla-sbu-video.html

Ракурс

К Остапу Стахиву, известному своими провокационными действиями противника вакцинаций, во Львове пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он также обнародовал видео с места происшествия.

Сегодня, 16 ноября, у Остапа Стахива проводит обыски и вручает подозрение СБУ, — отметил Зинкевич.

Во время пребывания спецслужб в квартире Стахива поступило анонимное сообщение о заминировании дома.

К дому 35-летнего Стахива также пришли несколько десятков его единомышленников, в частности, как пишут местные СМИ, пророссийские провокаторы. Сам Стахив стал известен в начале пандемии коронавируса, когда публично в соцсетях заявлял, что ковида не существует.

Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс обратился в СБУ из-за антивакцинаторских действий Стахива. Шолтыс считает, что Стахива могут координировать спецслужбы России.