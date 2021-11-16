Реальный тюремный срок за гомофобное нападение получил украинец. Фото: УП

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Ракурс

Реальное наказание за гомофобное нападение назначил Галицкий районный суд Львова. 25-летний львовянин, который летом напал на двоих человек, получил четыре года и один месяц заключения.

Судебное заседание прошло в понедельник, 15 ноября, сообщила общественная организация «Инсайт», занимающаяся психологической и юридической поддержкой ЛГБТ-сообщества.

Нападающий признал свою вину. Кроме того, суд учел предварительную судимость молодого человека с неотбытым наказанием.

Обвинение было предъявлено по статье УКУ 296 (хулиганство), но с указанием гомофобного мотива совершения преступления. Судебное заседание проходило в открытом режиме. Дело рассматривал судья Виктор Романюк.

Адвокат потерпевшего Оксана Гузь рассказала, что наказание включает и предварительное — неотбытое. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Это уже второй приговор по этому делу. Один из нападавших уже получил четыре года условного срока. Позже должны состояться судебные заседания по поводу еще двух подозреваемых по этому делу.

Напомним, что в июле 2021 года в центре Львова группа молодых людей напала на двух парней, потому что они показались похожими на геев. Поэта Сергея Савина и его друга Максима Вербу избили, после чего украли у них кошелек и телефон.