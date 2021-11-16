Реальний тюремний термін за гомофобний напад отримав українець. Фото: УП

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Ракурс

Реальне покарання за гомофобний напад призначив Галицький районний суд Львова. 25-річний львів’янин, який влітку напав на двох людей, отримав чотири роки та один місяць ув’язнення.

Судове засідання відбулося у понеділок, 15 листопада, повідомила громадська організація «Інсайт», яка займається психологічною та юридичною підтримкою ЛГБТ-спільноти.

Нападник визнав свою вину. Окрім того, суд врахував попередню судимість хлопця з невідбутим покаранням.

Обвинувачення висунули за статтею ККУ 296 (хуліганство), але із зазначенням гомофобного мотиву вчинення злочину. Судове засідання відбувалося у відкритому режимі. Справу розглядав суддя Віктор Романюк.

Адвокат потерпілого Оксана Гузь розповіла, що покарання включає і попереднє - невідбуте. Вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів.

Наразі це вже другий вирок у цій справі. Один із нападників вже отримав чотири роки умовного терміну. Пізніше мають відбутися судові засідання щодо ще двох підозрюваних у цій справі.

Нагадаємо, що у липні 2021 року в центрі Львова група молодиків напала на двох хлопців, бо вони здалися схожими на геїв. Поета Сергія Савіна та його друга Максима Вербу побили, після чого викрали у них гаманець та телефон.