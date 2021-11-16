«Пошуки відьом» у СН тривають — депутат потрапила у немилість через Разумкова

Ольга Коваль, фото: Верховна Рада

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Партія «Слуга народу» на своєму засіданні 15 листопада за зв’язки з колишнім спікером Дмитром Разумковим виключила зі складу своєї політради народного депутата Ольгу Коваль.

Водночас Коваль, яка потрапила до парламенту, будучи № 57 у виборчому списку «Слуги народу», залишається членом фракції. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на відразу три джерела в керівництві партії.

Олю Коваль виключили з політради через зв’язок із Разумковим, — розповів один зі співрозмовників видання.

Коваль нещодавно вступила в створене Разумковим міжфракційне об'єднання «Розумна політика».

Також з політради «Слуги народу» виключили депутата Київради Георгія Зантарію. Це рішення мотивувалося тим, що він офіцер СБУ і, за законом, не може бути членом партії.

Джерело: LIGA.net