Михайла Саакашвілі третій день не підводиться з ліжка. Фото: secretmag.ru

https://racurs.ua/ua/n163138-saakashvili-tretiy-den-ne-pidvodytsya-z-lijka-analizy-pogirshuutsya-denisova.html

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Михайло Саакашвілі, який утримується у пенітенціарній установі № 18 грузинського міста Глдані, третій день не підводиться з ліжка.

У голови виконавчого комітету Національної ради реформ України погіршуються результати аналізів. У палаті Саакашвілі відсутнє медичне обладнання та кнопка виклику лікаря. Медичний консиліум та особистого лікаря до нього не допускають. Про це 16 листопада повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Денісова зазначила, що їй відмовили у відвіданні екс-президента Грузії. У Міністерстві юстиції Грузії, що відмовили їй у візиті, «враховуючи стан здоров’я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєвоважливих медичних послуг».

Нагадаємо, 14 листопада у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі значно погіршився стан здоров’я. До в’язниці, де перебуває політик, навіть приїжджав реанімобіль.