Михаила Саакашвили третий день не встает с кровати. Фото: secretmag.ru

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Михаил Саакашвили, который содержится в пенитенциарном учреждении № 18 грузинского города Глдани, третий день не встает с кровати.

У председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины ухудшаются результаты анализов. В палате Саакашвили отсутствует медицинское оборудование и кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личного врача к нему не допускают. Об этом 16 ноября сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Денисова отметила, что ей отказали в посещении экс-президента Грузии. В Министерстве юстиции Грузии, отказавших ей в визите, «учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг».

Напомним, 14 ноября в бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья. В тюрьме, где находится политик, даже приезжал реанимобиль.