Самого длинного динозавра назвали ученые. Фото: Queensland Museum

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Ракурс

Самым длинным динозавром был суперзавр, который достигал почти 42 м в длину. К таким выводам ученые пришли в результате анализа архивных данных, в которых обнаружили ошибку.

Первые кости суперзавра были обнаружены в Колорадо в 1972 году. Палеонтологи обнаружили 2,5 метровый плечевой пояс взрослого динозавра, которого позже классифицировали как суперзавра. Об этом пишет Live Science.

Также ученые обнаружили останки, которые отнесли к двум другим видам: ультразавру и дистилозавру.

Однако авторы новой работы говорят, что вместо трех разных динозавров были обнаружены останки лишь одного вида. Ученые считают, что путаница возникла из-за трещин в костях, которые образовались за миллионы лет и сильно изменили внешний вид останков.

Ученые утверждают, что длина динозавра не могла быть меньше 40 м. Чтобы проверить это, палеонтологи отправились в карьер, чтобы провести дополнительный анализ.

Они изучили останки, которым раньше почти не уделялось внимание (позвонки шеи, спины и хвоста). Оказалось, что одна только шея суперзавра была более 16 м в длину, а его хвост простирался на 18 м. В целом, по новым оценкам, существо могло достигать 42 м в длину.

Напомним, ранее ученые обнаружили остатки ДНК в китайском динозавре. Выяснилось, что в клетках отчасти сохранился хроматин, то есть комплексы ДНК с белками. Пока что авторы работы говорят о динозавровой ДНК с осторожностью, потому что ее присутствие нужно подтвердить другими, более точными методами.

Источник: Live Science