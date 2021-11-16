Найдовшого динозавра назвали вчені. Фото: Queensland Museum

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Ракурс

Найдовшим динозавром був суперзавр, який досягав майже 42 м завдовжки. До таких висновків вчені дійшли в результаті аналізу архівних даних, в яких знайшли помилку.

Перші кістки суперзавра були виявлені в Колорадо у 1972 році. Палеонтологи виявили 2,5-метровий плечовий пояс дорослого динозавра, якого пізніше класифікували як суперзавра. Про це пише Live Science.

Також вчені виявили останки, які віднесли до двох інших видів: ультразавру та дистилозавру.

Проте автори нової роботи кажуть, що замість трьох різних динозаврів були знайдені останки лише одного виду. Вчені вважають, що плутанина виникла через тріщини в кістках, які утворилися за мільйони років і сильно змінили зовнішній вигляд останків.

Вчені стверджують, що довжина динозавра не могла бути меншою за 40 м. Щоб перевірити це, палеонтологи вирушили до кар'єру, щоб провести додатковий аналіз.

Вони вивчили останки, яким раніше майже не приділяли увагу (хребці шиї, спини та хвоста). Виявилося, що одна тільки шия суперзавра була більш як 16 м у довжину, а його хвіст простягався на 18 м. Загалом, за новими оцінками, істота могла досягати 42 м у довжину.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли залишки ДНК у китайському динозаврі. З’ясувалося, що в клітинах частково зберігся хроматин, тобто комплекси ДНК з білками. Поки що автори роботи говорять про динозаврову ДНК з обережністю, тому що її присутність потрібно підтвердити іншими, більш точними методами.

Джерело:Live Science



