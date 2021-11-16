“Слуга народу” відправила Дмитрука у вільне плавання

https://racurs.ua/ua/n163136-sluga-narodu-vidpravyla-dmytruka-u-vilne-plavannya.html

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Артема Дмитрука, нардепа-антивакцинатора з Одеси, під час засідання Верховної Ради 16 листопада виключили з фракції «Слуга народу».

Про це оголосив у вівторок перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, «Слуга народу» на засіданні фракції у Верховній Раді 15 листопада прийняла рішення ініціювати процедуру виключення Дмитрука зі свого складу.

Раніше сьогодні повідомлялося, що фракція партії Володимира Зеленського «Слуга народу» збільшилася на трьох нардепів. На ранковому засіданні Ради нардепами стали:

Сергій Кострійчук, № 140 виборчого списку, який стане депутатом замість Ірини Верещук;

Сергій Козир, який переміг на проміжних виборах на окрузі № 184;



Віталій Войцехівський, обраний на окрузі № 197.

Також народним депутатом зареєстрували Кострійчука, який пройшов до парламенту за виборчим списком партії «Слуга народу» на позачергових виборах 2019 року у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук, яка пішла працювати в Кабмін.