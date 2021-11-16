Тепер їх 244 - монобільшість у Раді поповнилася трьома нардепами

https://racurs.ua/ua/n163108-teper-yih-244-monobilshist-u-radi-popovnylasya-troma-nardepamy.html

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Фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді збільшилася на трьох нардепів. У вівторок, 16 листопада, присягу нардепа у парламенті склали відразу троє нових народних депутатів.

На ранковому засіданні Ради нардепами стали:

Сергій Кострійчук, № 140 виборчого списку, який стане депутатом замість Ірини Верещук;

Сергій Козир, який переміг на проміжних виборах на окрузі № 184;

Віталій Войцехівський, обраний на окрузі № 197.

Козир і Войцехівський виграли проміжні вибори 31 жовтня в округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Відповідне рішення ухвалила на засідання ЦВК у п’ятницю, 12 листопада.

Також народним депутатом зареєстрували Кострійчука, який пройшов до парламенту за виборчим списком партії «Слуга народу» на позачергових виборах 2019 року у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук, яка пішла працювати в Кабмін.

З 16 листопада монобільшість у Раді налічує 244 народних депутата.