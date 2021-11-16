Теперь их 244 – монобольшинство в Раде пополнилось тремя нардепами

https://racurs.ua/n163108-teper-ih-244-monobolshinstvo-v-rade-popolnilos-tremya-nardepami.html

Ракурс

Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде увеличилась на трех нардепов. Во вторник, 16 ноября, присягу нардепа в парламенте приняли сразу трое новых народных депутатов.

На утреннем заседании Рады нардепами стали:

Сергей Кострийчук, № 140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук;

Сергей Козырь, победивший на промежуточных выборах в округе № 184;

Виталий Войцеховский, избранный в округе № 197.

Козырь и Войцеховский выиграли промежуточные выборы 31 октября в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Соответствующее решение приняло на заседание ЦИК в пятницу, 12 ноября.

Также народным депутатом зарегистрировали Кострийчука, прошедшего в парламент по избирательному списку партии «Слуга народа» на внеочередных выборах 2019 года в связи с отказом от депутатского мандата Ириной Верещук, которая пошла работать в Кабмин.

С 16 ноября монобольшинство в Раде насчитывает 244 народных депутата.