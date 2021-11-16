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Ракурс
Теперь их 244 – монобольшинство в Раде пополнилось тремя нардепами

Теперь их 244 — монобольшинство в Раде пополнилось тремя нардепами

16 ноя 2021, 10:07
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Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде увеличилась на трех нардепов. Во вторник, 16 ноября, присягу нардепа в парламенте приняли сразу трое новых народных депутатов.

На утреннем заседании Рады нардепами стали:

  • Сергей Кострийчук, № 140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук;
  • Сергей Козырь, победивший на промежуточных выборах в округе № 184;
  • Виталий Войцеховский, избранный в округе № 197.

Козырь и Войцеховский выиграли промежуточные выборы 31 октября в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Соответствующее решение приняло на заседание ЦИК в пятницу, 12 ноября.

Нардеп Кострийчук в Раде


Также народным депутатом зарегистрировали Кострийчука, прошедшего в парламент по избирательному списку партии «Слуга народа» на внеочередных выборах 2019 года в связи с отказом от депутатского мандата Ириной Верещук, которая пошла работать в Кабмин.

С 16 ноября монобольшинство в Раде насчитывает 244 народных депутата.

Источник: Ракурс


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