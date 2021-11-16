Нардеп «Слуги народа» попал в ДТП на Mercedes S 560 — журналист, фото - Патрульная полиция Киевской области

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Еще одно ДТП произошло при участии народного депутата партии «Слуга народа». Как утверждает журналист и блогер Константин Андриюк, именно «слуга» Алексей Ковалев утром 15 ноября попал в аварию на одесской трассе.

ДТП произошло примерно в 11.00 на 42 км автодороги Киев-Одесса.

Очень похоже на то, что водитель Mercedes-Benz S 560 ехал с такой скоростью, что не успел затормозить перед разворачивающейся фурой. Но дальше работа следователей, — написал Андриюк в своих соцсетях.

По его данным, за рулем «мерса» находился 32-летний Алексей Ковалев, член партии «Слуга народа».

Предварительный диагноз у пострадавшего нардепа: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма левого лучевого запястья, ушиб коленного сустава.

Как утверждает Андриюк, проверка Ковалева на алкоголь дала отрицательный результат.

Патрульная полиция Киевской области 15 ноября сообщала о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика MAN и легковушки Mercedes-Benz. По данным свидетелей, водитель Mercedes на высокой скорости въехал в разворачивавшийся грузовик.

Андриюк пишет, что Mercedes-Benz S 560−2018 года выпуска отсутствует в декларации нардепа Ковалева. Такое авто по состоянию на сегодняшний день стоит 87 тыс. дол.

Напомним, что в этом году в ДТП попал другой нардеп от СН — Александр Трухин. Через несколько месяцев ГБР не смогло установить подробности аварии и найти видео ДТП, которое произошло на Бориспольской трассе.