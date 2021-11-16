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Ракурс
«Слуга народа» исключила коллегу-антивакцинатора

«Слуга народа» исключила коллегу-антивакцинатора

16 ноя 2021, 09:27
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«Слуга Народа» на заседании фракции в Верховной Раде приняла решение инициировать процедуру исключения нардепа-антивакцинатора из Одессы Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом сообщила в Телеграм пресс-служба монобольшинства по результатам заседания, состоявшегося вечером 15 ноября.

Кроме этого, слуги приняли решение инициировать исключение из состава парламентских комитетов двух своих уже экс-коллег, которые были избраны от «Слуги Народа», а впоследствии исключены из фракции. В частности:

  • Артема Дмитрука — из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности;


  • Людмилу Буймистер — из комитета Рады по экономическому развитию.

Напомним, Елена Шуляк возглавила партию «Слуга Народа». Такое решение принял партийный съезд политсилы Владимира Зеленского 15 ноября. Кандидатура Шуляк была единственной на эту должность.

Источник: Ракурс


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