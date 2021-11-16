«Слуга народа» исключила коллегу-антивакцинатора

https://racurs.ua/n163105-sluga-naroda-iskluchila-kollegu-antivakcinatora.html

Ракурс

«Слуга Народа» на заседании фракции в Верховной Раде приняла решение инициировать процедуру исключения нардепа-антивакцинатора из Одессы Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом сообщила в Телеграм пресс-служба монобольшинства по результатам заседания, состоявшегося вечером 15 ноября.

Кроме этого, слуги приняли решение инициировать исключение из состава парламентских комитетов двух своих уже экс-коллег, которые были избраны от «Слуги Народа», а впоследствии исключены из фракции. В частности:

Артема Дмитрука — из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности;



Людмилу Буймистер — из комитета Рады по экономическому развитию.

Напомним, Елена Шуляк возглавила партию «Слуга Народа». Такое решение принял партийный съезд политсилы Владимира Зеленского 15 ноября. Кандидатура Шуляк была единственной на эту должность.