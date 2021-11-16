К Киве пришли с обысками, ОПЗЖ говорит о «зачистке»

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Ракурс

К дому Ильи Кивы, народного депутата из пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», утром 16 ноября с обыском пришли правоохранители.

Об этом во вторник сообщил в Фейсбуке коллега Кивы по фракции в Верховной Раде Вадим Рабинович.

К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных, — написал Рабинович.

Напомним, ранее Кива уверял, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела. Но согласно данным портала «Судебная власть Украины», против нардепа сейчас рассматривают несколько уголовных производств, большинство из них — иски о защите чести, достоинства и признании информации недостоверной. Ранее журналисты-расследователи программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру на улице Лютеранской в центре Киева. Также, по словам Кивы, он получил 1,2 млн грн в год, сдавая в аренду выгребную яму в Полтавской области.