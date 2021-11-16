До Киви прийшли з обшуками, ОПЗЖ каже про “зачистку”

https://racurs.ua/ua/n163104-do-kyvy-pryyshly-z-obshukamy-opzj-kaje-pro-zachystku-foto.html

Ракурс

До будинку Іллі Киви, народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя», вранці 16 листопада з обшуком завітали правоохоронці.

Про це у вівторок повідомив у Фейсбук колега Киви по фракції у Верховній Раді Вадим Рабінович.

До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6.00 прибули здійснювати обшук! Триває зачистка всіх неугодних, — написав Рабінович.

Нагадаємо, раніше Кива запевняв, що проти нього не відкрито жодної кримінальної справи. Але згідно з даними порталу «Судова влада України», проти нардепа нині розглядають декілька кримінальних проваджень, більшість із них — позови про захист честі, гідності та визнання інформації недостовірною. Раніше журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявили у Киви незадекларовану квартиру на вулиці Лютеранській у центрі Києва. Також, за словами Киви, він отримав 1,2 млн грн за рік, здаючи в оренду вигрібну яму на Полтавщині.