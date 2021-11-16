Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
COVID-19 унес жизни 838 украинцев, заболели свыше тысячи детей

COVID-19 унес жизни 838 украинцев, заболело свыше тысячи детей (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2021, 08:37
999

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 ноября подтвердили у 16 тыс. 308 человек. В больницы из-за COVID-19 попали более 2 тыс. пациентов. Об этом сообщает во вторник Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 тыс. 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — отметили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 264 человека;

  • летальных исходов — 838;

  • выздоровело — 21 тыс. 914 человек.

За все время пандемии в Украине заболели более 3,2 млн. граждан. К сожалению, болезнь унесла жизни 77 тыс. 985 человек.

Коронавірус в Україні / РНБО

Из заболевших в понедельник — 1 тыс. 168 детей и 327 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев вчера было зарегистрировано в:

  • Днепропетровской области (1 тыс. 635),

  • Одесской области (1 тыс. 549),

  • Киеве (1 тыс. 481),

  • Запорожской области (1 тыс. 84),

  • Полтавской области (1 тыс.).


Напомним, в мире по состоянию на утро 16 ноября с начала пандемии зафиксировали 254 млн случаев заражения коронавирусом. «Ковид» стал причиной смерти более 5 млн человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (более 48 млн), Индия (более 34 млн) и Бразилия (около 22 млн). Украина занимает 16-е место по количеству случаев заболевания.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров